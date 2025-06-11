Подозреваемый в нападении в Нидерландах оказался украинским дезертиром: он мечтал о тюрьме

По делу о ножевом нападении на площади Дам в центре Амстердама неожиданно появился украинский след. Расследование программы Nieuwsuur установило, что подозреваемым оказался 30-летний украинец Роман Д.. Он бывший военнослужащий ВСУ, дезертировавший во время короткого отпуска.

Роман Д. Фото: nos

Роман Д. подозревают в ранении пятерых человек во время нападения 27 марта. Считается, что он действовал четко осознанным намерением попасть в европейскую тюрьму. Бывшие сослуживцы вспоминают, что еще до выезда из Украины он неоднократно выражал желание "убить кого-то", чтобы остальную жизнь провести за решеткой.

"Он часто говорил, что хочет убить кого-то в Норвегии, чтобы попасть в тюрьму и находиться на попечении до конца жизни. Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как его могут приговорить к пожизненному заключению. Он давно демонстрировал признаки того, что с его психическим состоянием что-то не так", — рассказал бывший командир Романа.

Коллеги описывают его как замкнутого, противоречивого и нестабильного человека. По словам одного из них, Роман увлекался Илоном Маском, криптовалютами, радикальным исламом и ЛГБТ. Украинские солдаты указывают, что его настроение менялось непредсказуемо, а высказывания становились все тревожнее.

Роман Д. вступил в украинскую армию еще до начала полномасштабной войны. Служил в 503 батальоне, который защищал Угледар и окрестности Херсона. В 2023 году получил тяжелое ранение головы в результате взрыва гранаты. После этого его перевели на административную должность. Впоследствии ему разрешили кратковременный выезд за границу. Мужчина сказал, что хочет посетить свою мать в Чехии.

После нападения полиция не смогла сразу идентифицировать нападающего, ведь у него поддельные документы были пяти других украинских солдат. Власти Нидерландов установили личность позже, а украинское Министерство юстиции допросило владельцев похищенных документов в качестве свидетелей.

Первое судебное слушание по делу Романа Д. в Нидерландах назначено на начало июля.

Напомним, 27 марта в Амстердаме произошло нападение, где мужчина с ножом ранил пятерых прохожих. Нападающего остановил британский турист, которому удалось прижать его к земле и удерживать до прибытия полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ивано-Франковской области мужчина с ножом напал на работников ТЦК.

Также "Комментарии" писали, что в Германии украинец резал людей посреди улицы.