Поддельные лекарства и бизнес из РФ: разоблачена преступная схема в аптеках

Четырех участников организованной группы разоблачили в продаже незарегистрированных лекарств, в том числе российского производства. По данным следствия, дельцы не только реализовывали фальсифицированные медикаменты, но и вели хозяйственную деятельность с государством-агрессором. Из-за их схемы на счета сети российских аптек было перечислено более 1,5 млн грн, часть из которых ушла в бюджет России.

Фото: gp.gov.ua

Правоохранители установили, что два иностранных граждан совместно с двумя фармацевтами организовали незаконную продажу лекарств, которые не имели государственной регистрации в Украине. Среди них – антибиотики, иммуномодуляторы, противовоспалительные средства и даже дорогостоящие онкологические препараты с признаками фальсификации. Товар поступал из России в Молдову, откуда его рейсовыми автобусами перевозили в Украину, минуя таможенный контроль.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 100 наименований иностранных препаратов, мобильные телефоны, компьютеры и другие доказательства незаконной деятельности. Также Госслужба Украины по лекарственным средствам аннулировала лицензию на продажу медикаментов.

Четыре лица сообщены о подозрении по ст. 111-1 УК Украины (сотрудничество с государством-агрессором), а также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине может значительно уменьшиться доступ к импортным медикаментам, в частности онкологическим препаратам, из-за новых правил на фармацевтическом рынке. Такое мнение высказала вице-президент ОО "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк в эксклюзивном комментарии для УНН.