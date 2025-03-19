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Почти как в 90-х: эксчиновник заказал убийство бизнесмена

В Полтавской области эксчиновник получил 10 лет тюрьмы

сегодня, 13:56
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Амбарцумян Анна

Бывший председатель одной из территориальных общин Полтавщины приговорен к 10 годам заключения за организацию заказного убийства местного предпринимателя. Чиновник долгое время конфликтовал с бизнесменом, а когда договориться не удалось, решил избавиться от него радикальным способом. Он заказал убийство за $5 тысяч, но помешали правоохранители, которые провели спецоперацию и спасли жертву.

Почти как в 90-х: эксчиновник заказал убийство бизнесмена

Постановочное фото убийства. Фото: dbr.gov.ua

Как готовили преступление                                                                                                     

В конце 2022 г. работники ГБР получили информацию о поиске киллера для убийства предпринимателя. Чтобы спасти жизнь мужчины и разоблачить организатора, силовики провели многоэтапную спецоперацию.

Чиновник передал задаток за убийство еще в декабре 2022 года, а остальные деньги планировал отдать после подтверждения выполненного "заказа". Правоохранители имитировали преступление – предоставили заказчику сфабрикованные фото "мертвого" предпринимателя и его личные вещи. Как только чиновник получил доказательство "успеха", его задержали.

Приговор суда

Дело передали в суд, и Кобеляцкий районный суд Полтавской области признал эксчиновника виновным в покушении на заказное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему назначено 10 лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что мужчина, которого судят за убийство активиста Демьяна Ганула, произошедшего в пятницу в Одессе, оказался военнослужащим 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, который продолжает сдерживать и уничтожать врага на Торецком направлении.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-10-rokiv-uvyaznennya-otrimav-chinovnik-z-poltavshhini-yakij-zamoviv-vbivstvo-miscevogo-pidpriemcya
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