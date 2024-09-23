Почти добежали: в 500 метрах от границы задержали пятерых уклонистов

Пограничники отделения "Заболотье" Мукачевского отряда задержали пятерых мужчин, пытавшихся попасть в Румынию вне пунктов пропуска. Все задержанные являются жителями Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Уклонисты. Фото: ГПСУ

Путешественники выбрали равнинный участок украинской границы для своей попытки, но это не гарантировало им успеха, поскольку пограничники внимательно охраняют государственный рубеж. Правонарушителей задержали в 500 метрах от границы, после чего их доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств.

На задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что касается незаконного преобразования или попытки незаконного преобразования государственной границы Украины. Дело было передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке.

