Писали письма Путину: СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность бывших коммунистов

Служба безопасности Украины обнаружила в Черкассах подпольную группировку, которая активно поддерживала российскую агрессию и распространяла пропаганду Кремля. Как выяснилось, в состав группы входили бывшие коммунисты, публично оправдывавшие военные преступления России и даже готовившие благодарственные письма путина. По результатам спецоперации были собраны веские доказательства их деятельности.

Фото: СБУ

В Черкассах СБУ обезвредила сеть предателей, активно способствовавших распространению вражеских нарративов и призывавших к восстановлению советской империи. Как оказалось, их деятельность координировал бывший нардеп-коммунист Петр Симоненко, после начала полномасштабной войны бежавший в Россию. Совместно с другими приспешниками Симоненко организовал подпольную группу, которая проводила пропагандистские акции и подготовляла письма поддержки для путина.

Участники группировки распространяли фейки об обстрелах Охматдета и преступлениях рашистов в Буче, а также активно поддерживали российских оккупантов среди местных жителей. В ходе обысков в Черкассах и Киеве были обнаружены запрещенная символика и техника с поличным.

Четыре фигуранты предъявили подозрения в оправдывании агрессии РФ против Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Спецоперация СБУ является частью борьбы с подпольными ячейками, работающими на пользу врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что жителя Одесской области будут судить за разглашение и информацию о дислокации украинских военных через видеочат. По данным следствия, он во время анонимного общения передал данные блоггеру, открыто поддерживающему страну-агрессора. Утечка информации могла быть использована для ударов по украинским защитникам.