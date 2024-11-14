Первая в Украине взятка в биткоинах: народного депутата приговорили к 8 годам

14 ноября 2024 года ВАКС вынес решение по делу народного депутата Андрея Одарченко, пытавшегося подкупить за биткоины бывшего главу Госагентства по восстановлению Мустафу Найема. Судья Виктор Ногачевский признал Одарченко виновным и назначил нардепу 8 лет лишения свободы.

Народный депутат Андрей Одарченко. Фото из открытых источников

Как сообщает Transparency International Украина, по версии следствия, в августе 2023 года Андрей Одерченко пытался дать взятку в биткоинах на сумму эквивалентную 50 тысяч долларов. Взятка предназначалась, чтобы получить средства из Фонда ликвидации последствий агрессии на ремонт университета, где Одарченко был ректором. Этот первый зафиксированный антикоррупционными органами случай вручения взятки в криптовалюте.

Во время допроса Одарченко признал факт предложения взятки, но подчеркнул, что решение дать его было осуществлено под давлением. Одарченко заявил, что Найем неоднократно убеждал его в том, что средства на восстановление университета не будут выделены без "поддержки". Однако прокурор подчеркнула, что какой-либо провокации в действиях Найема не было, а Одарченко несколько раз самостоятельно обращался с предложением подкупа.

Сторона иска просила суд о 10 годах лишения свободы для Одарченко с запретом на право занимать определенные должности и конфискацией всего имущества, но судья Виктор Ногачевский признал виновным нардепа и приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Отметим, что Одарченко незаконно уехал из Украины в сентябре и объяснил это решение "опасностью его жизни и здоровья".

Приговор суда может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада приняла решение о беглых нардепах.

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