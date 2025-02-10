Парень пригласил на день рождения приятелей и порубил их топором

Кременецкие полицейские задержали 20-летнего парня по подозрению в нанесении телесных повреждений трем знакомым. Во время ссоры фигурант схватил нож и топор и стал наносить повреждения знакомым. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Тернопольской областной полиции.

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К сотрудникам Кременецкого райотдела полиции поступило сообщение о драке в одном из заведений отдыха вблизи райцентра. Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили троих молодых мужчин с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавших в возрасте 21, 27 и 33 лет доставили в больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в соответствии со ст. 208 УПК лицо, нанесшее им травмы. Им оказался 20-летний житель Кременца.

Как установили полицейские, компания молодых людей отмечала день рождения. Во время ссоры 20-летний именинник схватил нож и топор и стал наносить повреждения своим знакомым. У пострадавших медики диагностировали многочисленные резаные раны шеи, рук, ног и рубленые раны конечностей. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Следователи полиции при процессуальном руководстве Кременецкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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