Отравленое пламя: халатность привела к загрязнению атмосферного воздуха

В Одесской области из-за масштабных пожаров на полигоне отходов директору коммунального предприятия объявили о подозрении. По данным следствия, его служебная халатность привела к загрязнению атмосферного воздуха опасными веществами, что создало угрозу для здоровья людей и окружающей среды. Общий экологический ущерб превышает 4,7 миллиона гривен.

Фото: od.gp.gov.ua

Правоохранители установили, что должностное лицо систематически игнорировало свои обязанности: не организовало надлежащую охрану территории, не осуществляло контроль за накоплением биогаза и не соблюдало противопожарные меры. Как следствие, в июне 2023 года на полигоне вспыхнул масштабный пожар, не утихавший 11 дней. Огонь вызвал мощный выброс токсичных веществ в воздух на площади более одного гектара.

Впрочем, на этом экологическая беда не завершилась. В сентябре из-за сухой погоды и сильного ветра вспыхнул еще один пожар, охвативший 0,28 га. Ликвидировать ее удалось только через девять часов.

В настоящее время директору предприятия инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и нарушение экологических норм (ч. 2 ст. 241 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Одесской области разоблачили масштабную экологическую аферу: группа лиц, возглавляемая депутатом местного совета, организовала незаконный сброс опасных отходов. Под видом официального бизнеса по обслуживанию судов преступники годами сливали токсичные вещества прямо на землю, нанося колоссальный ущерб окружающей среде. Следователи установили, что отходы содержали высокую концентрацию нефтепродуктов, а общая площадь загрязнения превысила 2200 кв. м.