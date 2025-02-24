«Отпуск за взятку»: у бойцов требовали деньги за отдых

Бывший командир дивизиона воинской части подозревается в коррупционной схеме, по которой военнослужащие вынуждены были "покупать" отпуска. По данным следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду у подчиненных, а в случае отказа – мог создать им проблемы по службе. В ходе обысков у него обнаружили незаконно полученное имущество. Решается вопрос о его аресте. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

У бойцов требовали деньги за отдых. Фото: gp.gov.ua

При процессуальном руководстве прокуроров Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона экскомандиру уведомлено о подозрении по факту превышения служебных полномочий, вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что подполковник наладил коррупционную схему, по которой военнослужащие могли получить отпуск только при "благодарности" командиру. Отсутствие подчиненных он скрывал от высшего руководства, а в качестве взяток получал бытовую и компьютерную технику.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и регистрации подозреваемого. У него изъяли доказательства, которые могут подтверждать получение незаконных выгод.

В настоящее время подполковник задержан в порядке ст. 615 УПК РФ. Следствие продолжается, а прокуратура настаивает на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Одессе разоблачили местного жителя, который за немалую сумму обещал помочь военнообязанному получить группу инвалидности. 57-летний мужчина использовал свои связи среди чиновников больниц и гарантировал быстрое оформление необходимых медицинских документов. За свою "услугу" он потребовал 8 тысяч долларов США. Правоохранители задержали его во время передачи первого транша взятки.