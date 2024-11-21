Отец поставил сына на гречку: суд вынес приговор

Калушский горрайонный суд рассмотрел дело по поводу домашнего насилия, в котором отец заставил своего малолетнего сына стоять на коленях на гречке. Суд признал отца виновным и назначил ему штраф в размере 170 гривен.

Отца осудили из-за домашнего насилия. Фото: pixabay.com

Инцидент произошел 24 октября 2024, когда отец заставил своего сына стать на коленях на гречку. Это нанесло ребенку физические повреждения в виде ссадин, что стало основанием для рассмотрения дела в суде.

Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. В ходе рассмотрения был представлен ряд доказательств о совершении домашнего насилия, в том числе протокол об административном правонарушении, рапорте правоохранителей, показания очевидцев, выводы совета профилактики правонарушений местного лицея и медицинские данные, подтверждающие травмы ребенка.

На основе этих материалов суд признал мужчину виновным в нарушении ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающихся домашнего насилия. Суд назначил отцу административное взыскание в виде штрафа в размере 170 гривен. Кроме того, его обязали оплатить судебный сбор в сумме 605,60 гривен.

Мужчина постановление суда может оспорить в течение 10 дней с момента принятия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине возросло количество случаев домашнего насилия.

Также "Комментарии" писали о том, что полицейские шесть раз занимались сексом с проститутками, чтобы разоблачить бордель в Киеве. По словам представителей полицейских, эти действия были частью специальной операции, целью которой было собрать доказательства деятельности борделя.