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"Отец одиночка" или Схема выезда за границу через суд

В Донецкой области разоблачена схема уклонения от призыва из-за поддельных судебных решений

13 ноября 2024, 14:14
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Амбарцумян Анна

Правоохранители Донбасса разоблачили схему, где помощник судьи помогал мужчинам уклоняться от призыва из-за решения суда. По взятке он обеспечивал принятие решений, которые давали основания для отсрочки от мобилизации и выезда за границу во время войны. Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений.

"Отец одиночка" или Схема выезда за границу через суд

Задержание ГБР. Фото: ГБР

Незаконная схема уклонения от призыва

Согласно данным следствия, помощник судьи Марьинского районного суда вместе с другими работниками суда организовал схему, по которой принимались судебные решения по надуманным основаниям. Они предоставляли мужчинам возможность избежать мобилизации и выезда за границу во время военного положения в Украине. В обмен на неправомерную выгоду принимались решения по гражданским делам, таким как расторжение брака и лишение родительских прав.
Следователи задокументировали факт получения взятки в сентябре этого года на сумму 3000 долларов США, а также 124,5 тыс. грн. в октябре. Деньги были получены за два судебных решения, позволявших мужчинам избегать мобилизации.

Помощнику судьи доложено о подозрении по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

”Отец одиночка” или Схема выезда за границу через суд - фото 2

Напомним, работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении организаторов схемы уклонения от мобилизации, действовавших в Ровенской области. По данным следствия, староста одного из округов и сотрудник правоохранительных органов Радивиловского городского совета зарабатывали на создании искусственных уголовных производств для призывников. Обвинительные акты уже направлены в суд.



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/vikrito-sxemu-uxilennya-vid-prizovu-cerez-risennya-sudu-z-nadumanix-pidstav-pomicniku-suddi-na-doneccini-povidomleno-pro-pidozru
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