От дрона не уйдешь: на Буковине задержали нарушителей границы



















Минувшей ночью на Буковине пограничники зафиксировали попытку незаконного пересечения границы с помощью беспилотного летательного аппарата. Двое нарушителей, пытавшихся бежать в Румынию, были задержаны оперативной группой после наблюдения с воздуха.

Схема выезда за границу. Фото ГПСУ

Задержание нарушителей на границе

Пограничники Черновицкого отряда, используя БПЛА, обнаружили движение двух человек, направлявшихся к украинско-румынской границе. Оператор дрона своевременно передал информацию, и на место происшествия оперативно отправилась группа реагирования.

Беглецы, которыми оказались жители Винницкой области, пытались незаконно пересечь границу в ночное время. После задержания они признались в своих намерениях попасть в Румынию без соблюдения правовых процедур.





Правонарушителям назначено наказание

Задержанные были доставлены в пограничное подразделение, где на них был составлен протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы. Нарушители будут привлечены к административной ответственности согласно части 1 статьи 204-1 КУоАП.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили три новые схемы, по которым мужчины призывного возраста могли избегать мобилизации и уезжать за границу. В рамках спецопераций в Киеве, Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и исполнителей, среди которых чиновники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и больниц.

Кроме того, правоохранители Донбасса разоблачили схему, где помощник судьи помогал мужчинам уклоняться от призыва из-за решения суда. По взятке он обеспечивал принятие решений, которые давали основания для отсрочки от мобилизации и выезда за границу во время войны. Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений.