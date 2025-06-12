Орангутанга превратили в секс-рабыню на Борнео: ее годами держали в борделе

Владельцы борделя в Борнео превратили орангутанга в экзотическое развлечение для мужчин, в основном работников плантаций. Чтобы удовлетворить желание клиентов, хозяева регулярно брили ее шерсть, наносили макияж, одевали украшения и даже пронзили уши для сережек.

Орангутанга заставляли заниматься проституцией. Фото из открытых источников

По информации местных активистов, клиенты платили примерно три доллара за "сеанс" с животным. Ее научили демонстрировать поведение, которое должно было привлекать клиентов, в частности трясти бедрами при их появлении. Точное количество мужчин, которые издевались над Пони, неизвестно, однако сообщают о сотнях.

Об ужасной судьбе Пони стало известно благодаря защитникам животных, годами сражающихся с незаконным оборотом дикой природы в Азии. Операция по ее спасению была осуществлена в 2003 году. Однако местные жители категорически отказывались отдавать животное, поскольку оно приносило стабильный доход. Чтобы освободить Пони, активистам пришлось привлечь 35 вооруженных полицейских. Крестьяне сопротивлялись, угрожая правоохранителям ножами и огнестрельным оружием.

После спасения, орангутанга доставили в специализированный центр Ньяру Ментенг. Кожа Пони была инфицирована и она постоянно чесалась. Сначала ее поместили в лесную школу для орангутангов, где Пони постепенно училась базовым навыкам выживания вместе с другими спасенными животными. По словам работников заведения, Пони долго избегала мужчин и оставалась только с женщинами-опекунами и другими самками орангутангов.

Еще одной особенностью ее поведения стало то, что Пони больше никогда не проявляла интереса к самцам своего вида. В отличие от привычных для орангутангов ритуалов ухаживания, она игнорировала брачные призывы.

Два года спустя реабилитации опекуны признали, что Пони получила достаточно навыков, чтобы вернуться в дикую природу. Однако вместо того, чтобы жить на деревьях, как это свойственно орангутангам, Пони в большинстве своем оставалась на земле и ждала пока фрукты упадут с веток, из-за чего она похудела на 16 кг.

Еще несколько попыток вернуть пони в дикую природу испытывали провал, поэтому орангутанга забрали обратно в лесную школу, где работники центра продолжают работать над ее реабилитацией.

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