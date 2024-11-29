Оправдывали войну и ждали оккупации: СБУ задержала пятерых агитаторов

Служба безопасности Украины задержала пятерых пророссийских агитаторов в разных регионах государства. Задержанные активно распространяли пропаганду в социальных сетях и оправдывали российскую агрессию. Среди них – блоггер из столичного региона, женщина из Харькова и три жительницы Донбасса. Все они не только распространяли деструктивный контент, но и откровенно героизировали руководство России и террористические группировки.

СБУ задержала агитаторов. Фото: СБУ

Киев: блогер повторно нарушил закон

В столице задержан 51-летний блоггер, ранее уже осужденный за кремлевскую пропаганду. Находясь на испытательном сроке, мужчина снова начал вести провокационные стримы в Тик Токе. В своих трансляциях он восхвалял руководство России и одобрял оккупацию Украины.

Харьков: призывы к оккупации и оправданию ударов РФ

В Харькове подозрение получила местная жительница, которая в российских Телеграмм-каналах распространяла фейки об украинских военных. Она также оправдывала ракетные удары по инфраструктуре города и призвала к захвату региона оккупантами.

Донетчина: героизация путина в запретных соцсетях

В Донецкой области СБУ разоблачила трех женщин, которые во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" распространяли сообщения, героизировавшие путина и предводителей террористических группировок. В ходе обысков у них изъяли технику, содержащую доказательства их противоправной деятельности.

Уголовное производство

Задержанным инкриминируются следующие статьи Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ст. 436-2 — оправдание вооруженной агрессии России, глорификация ее участников.

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.