Бывшая воровка рассказывала, как грабители выбирают дома
НОВОСТИ

Бывшая воровка рассказывала, как грабители выбирают дома

Дженнифер Гомес объяснила, в какое время воры чаще всего грабят дома.

27 августа 2025, 15:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Дженнифер Гомес провела почти десятилетие за решеткой за серию ограблений домов. Теперь она стала популярной в TikTok благодаря советам о безопасности жилья, основанным на собственном криминальном опыте.

Бывшая воровка рассказывала, как грабители выбирают дома

Бывшая воровка делится советами, как уберечь дом от ограбления.

Гомес отбыла наказание в тюрьме с 2011 по 2020 год за кражи со взломом домов. По ее словам, во время своей криминальной карьеры она проникла в более чем 200 домов и похитила имущества на сумму более 7 миллионов долларов. Теперь женщина использует свой опыт для противоположной цели и пытается помочь людям обезопасить свои дома. На своей странице @jenjengomez2.0 в TikTok она делится советами о том, как мыслят воры и на что обращают внимание перед нападением.

По словам Гомес, лучшее время для взлома, когда владельцы на работе. Обычно это промежутки с 8:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. Как объясняет экс-грабительница, это идеальное время, ведь дети в школе, взрослые на работе, а соседи заняты своими делами.

Еще одним важным фактором для ограбления стала погода. Гомес объясняет, что дождливые дни самые лучшие, потому что меньше людей на улице, и звук дождя маскирует посторонние шумы. Солнечные дни менее благоприятны, ведь люди гуляют, и риск быть подмеченным растет.

Бывшая грабительница также выделила несколько признаков, которые могут упростить работу ворам. Присутствие домашних животных дома может свидетельствовать о том, что датчики движения выключены, что облегчает кражи со взломом. Не считая того, сигнализация может сигнализировать о наличии ценных вещей в доме.

Расположение и пути эвакуации также были решающими в выборе дома для ограбления. Чем больше деревьев и кустарников вокруг дома, тем лучше для грабителя, поскольку он может скрыться незаметно или спрятаться в них. Дома с низкими окнами лучше подходят, поскольку они позволяют быстро входить и выходить.

Источник: https://www.tiktok.com/@jenjengomez2.0
