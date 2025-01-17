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Охранник Прилепина среди задержанных: СБУ сообщила о подозрении оккупантам

Шесть российских боевиков, участвовавших в боевых действиях против Украины, находятся под следствием. Один из них — охранник «военкора» Прилепина в Луганской области.

сегодня, 16:35
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще шестерым российским боевикам, воевавшим против украинских войск. Одним из них является 32-летний охранник кремлевского "военкора" Евгения Прилепина, попавший в плен на Северском направлении. Среди задержанных также несколько предателей из Луганщины и Донетчины, участвовавших в захвате городов и строительстве оборонительных укреплений для россиян. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Охранник Прилепина среди задержанных: СБУ сообщила о подозрении оккупантам

СБУ. Фото из открытых источников

СБУ продолжает активную работу по выявлению предателей и боевиков, участвовавших в незаконных действиях против Украины. Шесть российских военных, задержанных в конце 2024 года во время боев на Покровском, Северском и Торецком направлениях, находятся под следствием.

Одним из задержанных является 32-летний россиянин, охранявший известного кремлевского военкора Евгения Прилепина во время его поездок во временно оккупированную Луганщину. Известно, что этот человек еще до начала полномасштабной войны вступил в батальон "Заря" террористической организации "ЛНР" и впоследствии участвовал в боях против сил АТО.

Другие предатели являются гражданами Украины, воевавшими на стороне россиян в составе 88-й и 2-й мотострелковых бригад. Они участвовали в захвате Северодонецка, Лисичанская, Рубежного и строительстве фортификаций для последующих штурмов Бахмута. После многочисленных атак на Белогоровку и Верхнекаменское предатели попали в плен под Торецком.

Двое других боевиков, служивших в российских войсках в Донецкой области, также были задержаны после того, как собрались в плен во время боевых действий в районах Бахмута и Покровска.

Согласно материалам следствия, пятеро подозреваемых выдвинули обвинения за государственную измену и коллаборационную деятельность, а один из них – за участие в террористической организации и посягательства на территориальную целостность Украины. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила нового агента вражеской разведки в Одесской области. Мужчина, который для конспирации маскировался под женщину, координировал российские ракетно-дроновые удары по важным военным объектам в Украине.



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Источник: https://t.me/SBUkr/13779
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