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Охота на шпионов: агенты ФСБ наводили ракетные удары по Украине

СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые наводили ракеты на три области

сегодня, 12:27
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины нанесла очередной удар по российской агентуре. В Киевской, Харьковской и Львовской областях разоблачена преступная группа, корректировавшая вражеские ракетные удары. Злоумышленники передавали координаты военных объектов оккупантам, помогая врагу поражать стратегически важные цели.

Охота на шпионов: агенты ФСБ наводили ракетные удары по Украине

Агент РФ. Фото: СБУ

В результате спецоперации СБУ задержала трех агентов ФСБ, которые собирали информацию о расположении украинских военных аэродромов, командных пунктов и заводов по ремонту бронетехники. Всех шпионов завербовала российская разведка через Telegram-каналы, обещая легкие деньги за предательство страны. Установлено, что они действовали под руководством сотрудника ФСБ, ответственного за разведку на территории Украины.

Один из предателей, житель Львова, устроился экспедитором в строительную компанию, выполнявшую заказы для военных. Он передавал информацию о расположении стратегических объектов. Другой агент из Киевщины передвигался по региону, фиксируя расположение боевой авиации ВСУ. Третий шпион в Харькове собирал данные о передвижении украинских военных и объектах, где ремонтировали боевую технику.

СБУ задержала агентов с поличным, когда они передавали данные российским кураторам. У них изъяты телефоны с зашифрованными чатами и доказательствами сотрудничества с ФСБ. Все задержанные сообщены о подозрении за госизмену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила агентку российской военной разведки, которая планировала серию терактов в Одесской области. Женщина поджигала объекты железнодорожной инфраструктуры и обустраивала тайники со взрывчаткой и оружием недалеко от порта. Ее деятельность координировал сотрудник российских спецслужб, дистанционно руководивший подготовкой диверсий.



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Источник: https://t.me/SBUkr/14230
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