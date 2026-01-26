Один клик — и минус все деньги: как помощь от государства оставляет украинцев без сбережений

Желание получить финансовую поддержку в сложное время все чаще обращается для украинцев серьезными финансовыми потерями. Киберспециалисты фиксируют новую волну мошеннических атак, в ходе которых аферисты выманивают платежные данные граждан, прикрываясь выплатами от международных организаций, государства или популярных программ помощи. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.

Фейковые выплаты, поддельное "Действие" и кредиты на ваше имя - новая волна фишинга в Украине

Схема работает просто и небезопасно эффективно. Человек получает сообщение в Viber или Telegram или видит рекламное объявление в Facebook с текстом типа: "Ваша заявка на получение помощи одобрена. Перейдите по ссылке для зачисления средств".

После перехода открывается сайт, который визуально почти не отличается от официальных ресурсов — "Действия", "Помощи" или страницы входа в онлайн-банкинг. Единственная разница, которую легко не заметить, – адрес сайта. Именно она и выдает мошенников.

На фейковом ресурсе жертве предлагают заполнить анкету для получения выплат. И здесь люди чаще всего допускают критическую ошибку — вводят не только номер карты, но и срок ее действия, CVV-код и даже пароль от онлайн-банкинга. Эксперты отмечают: для начисления любой помощи нужен номер счета в формате IBAN. Запрос CVV-кода – это стопроцентный признак мошенничества.

Еще более опасная схема связана с BankID. Под предлогом "подтверждения личности" пользователей заставляют авторизоваться через поддельный сайт. В результате злоумышленники получают доступ к персональным данным, что позволяет им не только разорять счета, но и оформлять быстрые онлайн-кредиты на чужое имя. О долгах люди часто узнают уже после звонков от коллекторов.

Специалисты советуют никогда не переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров или соцсетей. Информацию о реальных выплатах следует проверять самостоятельно — непосредственно в приложении "Действие" или на официальных государственных сайтах. Особое внимание следует обращать на домен: государственные ресурсы Украины всегда имеют окончание gov.ua.

Отдельно эксперты предостерегают от так называемых телеграмм-ботов с выплатами. В большинстве случаев это инструмент сбора персональных данных и телефонных номеров, который используется для новых волн мошенничества.

Киберполиция отмечает: в условиях войны мошенники активно эксплуатируют доверие и уязвимость людей. Осторожность и проверка каждого сообщения – единственная надежная защита от финансовой ловушки.

