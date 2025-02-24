Одесский эксдепутат на службе у Кремля: как он помогал войскам России

Бывший депутат Одесского горсовета, бежавший в Россию, оказался под следствием за госпредательство и поддержку оккупантов. По данным правоохранителей, он не только агитировал за агрессора, но и лично помогал российским войскам во время их наступления на Киев. Используя медиа и соцсети, он распространял кремлевскую пропаганду, оправдывал войну и призывал украинцев сложить оружие. Сейчас он объявлен в розыск.

Эксдепутат сопровождал войска России в Киев. Фото: gp.gov.ua

Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему депутату Одесского горсовета от пророссийской партии "Родина". Ему инкриминируют государственную измену, пропаганду войны и оправдывание российской агрессии (ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Следствие установило, что еще в 2014 году подозреваемый уехал в РФ, где начал активно действовать против Украины. А с началом полномасштабного вторжения он перешел к открытому сотрудничеству с оккупантами. 24 февраля 2022 эксдепутат присоединился к вражеским войскам на временно захваченной территории Киевщины, помогал им ориентироваться на местности и распространял пропаганду среди мирных жителей.

Кроме того, он активно использовал собственный Telegram-канал, где открыто призвал украинских военных к капитуляции, оправдывал действия России и распространял дезинформацию. Подозреваемый также дал интервью российскому блоггеру, где признал свое сотрудничество с оккупантами и заявил, что у Украины якобы нет шансов на победу.

Правоохранители объявили эксдепутата в розыск и принимают меры для его задержания.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия продолжает цинично похищать украинских детей, лишая их корней и идентичности. Прокуроры Офиса Генерального прокурора завершили расследование в отношении двух гражданок России, причастных к депортации детей из оккупированного Херсона. Одна из них – депутат госдумы, другая – жена лидера политической партии, приближенной к кремлю. Их будут судить за нарушение законов и обычаев войны.