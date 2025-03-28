Няня проверила, нет ли монстров под кроватью ребенка: она нашла там незнакомого мужчину

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В американском штате Канзас обычный вечер по уходу за детьми превратился в сцену похожую на фильмы ужасов. Няня, пытавшаяся успокоить ребенка, из-за "монстра" под кроватью, нашла там незнакомого мужчину и вступила с ним в драку.
"Монстр" под кроватью. Фото из открытых источников
24 марта неподалеку от города Грейт-Бенд, няня отреагировала на жалобы ребенка, утверждавшего, что под его кроватью живет "монстр". Няня пыталась успокоить ребенка и доказать, что под кроватью ничего нет, сделала неожиданное открытие. Под кроватью оказался незнакомец, с которым женщина встретилась взглядами.
Незнакомец начал вести себя агрессивно, и между ним и няней завязалась потасовка. В схватке пострадала не только женщина, но и ребенок, случайно оказавшаяся между ними. После этого "монстр" скрылся до прибытия полиции.
Как выяснили правоохранители, незнакомым мужчиной оказался 27-летний Мартин Вильялобос-младший. Ранее он жил в этом доме, однако суд запретил ему приближаться к этому месту. Какая именно связь у него была с ребенком, под чьей кроватью он прятался, не уточняется.
Ранее портал "Комментарии" писали о том, как ДНК-тест раскрыл страшную семейную тайну. Бабушке в США грозит пожизненное заключение.
Также "Комментарии" писали о похищенной 25 лет назад двухлетней девочке, которую недавно нашли благодаря современным технологиям.
Новости