Няня проверила, нет ли монстров под кроватью ребенка: она нашла там незнакомого мужчину

В американском штате Канзас обычный вечер по уходу за детьми превратился в сцену похожую на фильмы ужасов. Няня, пытавшаяся успокоить ребенка, из-за "монстра" под кроватью, нашла там незнакомого мужчину и вступила с ним в драку.

"Монстр" под кроватью. Фото из открытых источников

24 марта неподалеку от города Грейт-Бенд, няня отреагировала на жалобы ребенка, утверждавшего, что под его кроватью живет "монстр". Няня пыталась успокоить ребенка и доказать, что под кроватью ничего нет, сделала неожиданное открытие. Под кроватью оказался незнакомец, с которым женщина встретилась взглядами.

"Укладывая детей спать, один ребенок пожаловался, что под его кроватью "монстр". Когда потерпевшая попыталась показать ребенку, что под кроватью ничего нет, она столкнулась лицом к лицу со скрывавшимся там подозреваемым", — говорится в сообщении полиции.

Незнакомец начал вести себя агрессивно, и между ним и няней завязалась потасовка. В схватке пострадала не только женщина, но и ребенок, случайно оказавшаяся между ними. После этого "монстр" скрылся до прибытия полиции.

Как выяснили правоохранители, незнакомым мужчиной оказался 27-летний Мартин Вильялобос-младший. Ранее он жил в этом доме, однако суд запретил ему приближаться к этому месту. Какая именно связь у него была с ребенком, под чьей кроватью он прятался, не уточняется.

"Ему предъявлены обвинения в похищении человека, воровстве со взломом, избиении, создании опасности для детей, препятствовании правоохранителям и нарушении приказа о защите от насилия — все эти правонарушения квалифицированы как совершенные при отягчающих обстоятельствах. Сейчас он находится под стражей, а сумма залога", — сообщил шериф округа.

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