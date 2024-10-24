Незаконный бизнес в Закарпатье: БЭБ остановило продажу сигарет

На Закарпатье детективы Бюро экономической безопасности разоблачили действовавшую в Береговском районе сеть продаж контрафактных сигарет. Злоумышленник, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей, снова пытался реализовать незаконно изготовленную продукцию. По результатам обысков изъято значительное количество табачных изделий и наличные деньги.

Незаконная продажа сигарет. Фото БЭБ

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области задержали жителя Береговского района, занимавшегося продажей нелегальных табачных изделий. Во время санкционированного обыска в месте реализации товара было изъято более 7,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога Украины, а также черновые записи и денежные средства. Общая стоимость изъятого имущества оценивается примерно в 800 тысяч гривен.

Этот гражданин уже был причастен к аналогичному преступлению — в январе 2024 года у него было изъято более 8,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок, и против него было начато досудебное расследование. Однако, несмотря на уголовное производство, он продолжил свою незаконную деятельность. Правоохранители решают вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Досудебное расследование продолжается по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, в Киевской области детективы БЭБ разоблачили нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет. Общая рыночная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет около 45 млн грн.