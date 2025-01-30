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Неожиданный способ переправки мужчин за границу придумал эксправохранитель

Эксправохранитель и его сообщник организовали переправку мужчин в Европу

сегодня, 22:28
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Амбарцумян Анна

Скандальная схема незаконной переправки мужчин в Европу через границу обнаружена во Львовской области. Два злоумышленника, один из которых работал в правоохранительных органах, пытались организовать бизнес, маскируя свою деятельность под перевозку водителей международных рейсов. Благодаря оперативности работников ГБР их преступная деятельность была приостановлена на этапе получения аванса.

Неожиданный способ переправки мужчин за границу придумал эксправохранитель

Фото: ГБР

После нескольких месяцев расследования, Государственное бюро расследований завершило расследование двух фигурантов этого дела – бывшего правоохранителя и его сообщника. Злоумышленники пытались наладить канал переправки мужчин призывного возраста в Европу под видом водителей автобусов международного маршрута. В сентябре прошлого года они были разоблачены в результате совместной операции ГБР и СБУ.

По замыслу организаторов первый клиент должен был оплатить 18 тысяч долларов США за "поддельную" перевозочную деятельность, что позволило бы ему беспрепятственно пересечь границу. Однако злоумышленники получили только аванс в 10 тысяч долларов, после чего были задержаны правоохранителями.

Оба фигуранта обвиняются по статье 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу. По данной статье им грозит до 9 лет лишения свободы. Суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранитель, задержанный, уже уволен с должности, а его действия стали ярким примером злоупотребления служебным положением и нарушения законодательства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что работники ГБР разоблачили незаконный канал переправки военнообязанных в Европу, организованный дезертиром из Харькова. Беглец сначала сам покинул службу, а впоследствии начал продавать возможность побегу другим, принимая за "услугу" 7 тысяч евро. Клиентам выдавали поддельные документы, после чего их доставляли на границу, где приходилось рисковать, пересекая его вне официальных пунктов пропуска. Преступную схему разоблачили оперативники, а организатора задержали.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-suditimut-ekspravoohoroncya-ta-jogo-spilnika-yaki-namagalis-perepraviti-cholovikiv-cherez-kordon-pid-viglyadom-vodiiv-avtobusiv
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