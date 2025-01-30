Неожиданный способ переправки мужчин за границу придумал эксправохранитель

Скандальная схема незаконной переправки мужчин в Европу через границу обнаружена во Львовской области. Два злоумышленника, один из которых работал в правоохранительных органах, пытались организовать бизнес, маскируя свою деятельность под перевозку водителей международных рейсов. Благодаря оперативности работников ГБР их преступная деятельность была приостановлена на этапе получения аванса.

Фото: ГБР

После нескольких месяцев расследования, Государственное бюро расследований завершило расследование двух фигурантов этого дела – бывшего правоохранителя и его сообщника. Злоумышленники пытались наладить канал переправки мужчин призывного возраста в Европу под видом водителей автобусов международного маршрута. В сентябре прошлого года они были разоблачены в результате совместной операции ГБР и СБУ.

По замыслу организаторов первый клиент должен был оплатить 18 тысяч долларов США за "поддельную" перевозочную деятельность, что позволило бы ему беспрепятственно пересечь границу. Однако злоумышленники получили только аванс в 10 тысяч долларов, после чего были задержаны правоохранителями.

Оба фигуранта обвиняются по статье 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу. По данной статье им грозит до 9 лет лишения свободы. Суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранитель, задержанный, уже уволен с должности, а его действия стали ярким примером злоупотребления служебным положением и нарушения законодательства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что работники ГБР разоблачили незаконный канал переправки военнообязанных в Европу, организованный дезертиром из Харькова. Беглец сначала сам покинул службу, а впоследствии начал продавать возможность побегу другим, принимая за "услугу" 7 тысяч евро. Клиентам выдавали поддельные документы, после чего их доставляли на границу, где приходилось рисковать, пересекая его вне официальных пунктов пропуска. Преступную схему разоблачили оперативники, а организатора задержали.



