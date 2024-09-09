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Необычный брак: мужчина женился на теще, чтобы покинуть Украину

На границе с Польшей разоблачили три случая мошенничества

сегодня, 16:25
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Амбарцумян Анна

На границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Необычный брак: мужчина женился на теще, чтобы покинуть Украину

Мошенники на границе. Фото: ГПСУ

В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. По словам "молодых", они отправлялись в Варшаву на лечение зрения "жены". Однако, когда пограничники обнаружили настоящую цель путешествия, мужчина признался, что женился на теще, чтобы иметь возможность выехать за границу.

Интересно, что реальная жена мужа выехала из Украины по железной дороге 7 сентября, а он с тещей пытались выехать через автомобильный пункт пропуска в Волынской области в тот же день. Планы пары были разоблачены, и 8 сентября они попытались пересечь границу через пункт пропуска "Рава-Русская".

Два других случая были обнаружены в пункте пропуска "Краковец". 41-летний мужчина из Ивано-Франковской области в конце августа женился на 46-летней женщине, имеющей инвалидность II группы. Еще один случай касается 18-летнего волынянина, который женился на 19-летней девушке, которая также является лицом с инвалидностью II группы.

Во всех трех случаях пограничники зафиксировали признаки уголовного правонарушения, предусматривающую статью 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Необычный брак: мужчина женился на теще, чтобы покинуть Украину - фото 2
Необычный брак: мужчина женился на теще, чтобы покинуть Украину - фото 3

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации - продавал "белые билеты".



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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Odruzhivsya-z-teshcheyu-shchob-peretnuti-kordon/
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