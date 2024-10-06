Не добежали 500 метров: пограничники раскрыли схему пересечения границы

Пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда задержали троих украинцев, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию. Они являлись жителями Киевской, Одесской и Харьковской областей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ

В пограничном отделе "Лужанка" Мукачевского отряда задержали троих граждан, пытавшихся добраться до Венгрии за пределами официальных пунктов пропуска. По словам задержанных, они согласились заплатить по 5 тысяч долларов посредникам за беспрепятственный проход через границу. Однако, не дойдя до государственной границы, мужчины были остановлены пограничниками, тщательно контролирующими ситуацию на границе.

Задержанные оказались жителями Киевской, Одесской и Харьковской областей. После расследования обстоятельств их попытки незаконного преобразования на пограничном пункте всех троих доставили в отделение пограничной службы для выяснения всех деталей инцидента. В отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающиеся попытки незаконного преобразования на государственной границе, и дела направлены в суд.

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке.

