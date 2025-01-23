Наряд полиции планировали взорвать двое парней: куда спрятали взрывчатку

При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум лицам в покушении на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины). Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Игрушка, в которой была взрывчатка. Фото: прокуратура

По данным следствия, двое 19-летних жителей Днепропетровщины искали "легкий заработок" через Телеграм. Они согласились выполнить "спецзадачу", за которую им пообещали заплатить 3 тысяч долларов США.

По указанию заказчика подозреваемые должны были подорвать взрывчатку в арендованной квартире в Житомире, когда туда прибудет наряд полиции, вызванный ими по номеру 102.

Для этого 19 января 2025 года они приехали в областной центр, забрали в определенном месте чемодан и пакет со взрывчаткой и установили его в квартире в центре города.

Два взрывных устройства замаскировали в мягкую детскую игрушку и коробку от портативного аккумулятора. Их заложили у входной двери и в комнате и ушли из квартиры. Для фиксации теракта установили мобильный телефон в режиме видеонаблюдения, а о проделанной работе сообщили своему "заказчику".

Благодаря скоординированным и слаженным действиям правоохранителей теракт предупредили, а мужчин задержали.

В настоящее время обоих подозреваемых заключили под стражу без права внесения залога.

Досудебное расследование – Управление СБУ в Житомирской области. Мероприятия по разоблачению проводились СБУ с участием подразделений ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что это уже не первый случай, когда хотят убить приезжающих по вызову полицейских. Так, 17 ноября наряд полиции прибыл по вызову о домашнем насилии в многоквартирном доме в Печерском районе столицы. При попытке правоохранителей зайти в дом на входе в помещение сработала так называемая "растяжка" с гранатой Ф-1.