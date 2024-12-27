Нарушение языкового законодательства на 360 тысяч гривен: сколько штрафов наложили в 2024 году

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что в течение 2024 года наложил 97 штрафов на общую сумму 360,4 тысяч гривен за нарушение норм языкового законодательства. Это гораздо больше, чем в предыдущие годы, что свидетельствует об усилении контроля за соблюдением языковых требований. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Штрафы за нарушение языкового законодательства. Фото из открытых источников

Как сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень, по состоянию на 24 декабря 2024 года было инициировано 676 мер государственного контроля по применению государственного языка. Из них 526 мероприятий уже завершено, а 150 находятся в процессе разбирательства.

В 2024 году по результатам проверок было наложено 97 административных штрафов, среди которых:

– 1 штраф в размере 1,7 тыс. грн;

– 89 штрафов по 3,4 тыс. грн;

– 1 штраф в размере 5,1 тыс. грн;

– 2 штрафа по 6,8 тыс. грн;

– 3 штрафа по 8,5 тыс. грн;

– 1 штраф в размере 11,9 тыс. грн.

Общая сумма штрафов за нарушение норм языкового законодательства составила 360,4 тысяч гривен. Секретариат уполномоченного не раскрывает информацию о субъектах, на которых были наложены штрафы, ссылаясь на конфиденциальность данных.

Для сравнения, в 2022-2023 годах было наложено только 30 штрафов, что суммарно составило 112,2 тысячи гривен. В 2022 году было взыскано 27,2 тысячи гривен из девяти нарушителей, а в 2023 году — 85 тысяч гривен с 21 нарушителя.

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