Нардеп подозревается в мошенничестве: чем завершилось расследование

Офис Генерального прокурора сообщил о завершении досудебного расследования в уголовном производстве против народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого в масштабном мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Нардеп подозревается в мошенничестве

Схема мошенничества



По версии следствия, в 2021 году депутат, используя собственные политические контакты с руководством Республики Беларусь, организовал заключение контракта на поставку минеральных удобрений между рядом украинских компаний.

Действуя в сговоре с неустановленными лицами, он предоставил поставщикам ложную информацию о якобы отказе Белорусской железной дороги согласовать перевозку из-за "несоответствия цистерн". В то же время, он предложил "помощь в решении проблемы" — но при заключении договора на юридическое сопровождение с конкретным ФЛПом. Как выяснилось, этим предпринимателем являлся его сын.

Деньги за фиктивные услуги



В период с декабря 2021 по февраль 2022 на счет этого ФЛП было перечислено 14,5 миллиона гривен. Никакие реальные юридические услуги при этом не предоставлялись, а средства фактически оказались в распоряжении депутата.

Дальнейшие шаги



Сторона защиты уже получила материалы для ознакомления в соответствии со ст. 290 УПК РФ. После этого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

Расследование осуществляло Главное следственное управление ГБР по оперативному сопровождению СБУ.



