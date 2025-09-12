logo

Нардеп подозревается в мошенничестве: чем завершилось расследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп подозревается в мошенничестве: чем завершилось расследование

Завершено расследование дела в отношении нардепа, подозреваемого в мошенничестве более чем на 14 млн грн

12 сентября 2025, 16:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Офис Генерального прокурора сообщил о завершении досудебного расследования в уголовном производстве против народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого в масштабном мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Нардеп подозревается в мошенничестве: чем завершилось расследование

Нардеп подозревается в мошенничестве

Схема мошенничества

По версии следствия, в 2021 году депутат, используя собственные политические контакты с руководством Республики Беларусь, организовал заключение контракта на поставку минеральных удобрений между рядом украинских компаний.

Действуя в сговоре с неустановленными лицами, он предоставил поставщикам ложную информацию о якобы отказе Белорусской железной дороги согласовать перевозку из-за "несоответствия цистерн". В то же время, он предложил "помощь в решении проблемы" — но при заключении договора на юридическое сопровождение с конкретным ФЛПом. Как выяснилось, этим предпринимателем являлся его сын.

Деньги за фиктивные услуги

В период с декабря 2021 по февраль 2022 на счет этого ФЛП было перечислено 14,5 миллиона гривен. Никакие реальные юридические услуги при этом не предоставлялись, а средства фактически оказались в распоряжении депутата.

Дальнейшие шаги

Сторона защиты уже получила материалы для ознакомления в соответствии со ст. 290 УПК РФ. После этого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

Расследование осуществляло Главное следственное управление ГБР по оперативному сопровождению СБУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины подписал Указ №679/2025, которым официально ввел День войск радиоэлектронной борьбы. Теперь этот праздник будут отмечать ежегодно 12 сентября.



Нардеп подозревается в мошенничестве
