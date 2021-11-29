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Напал посреди улицы: в Винницкой области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку (ФОТО)

В одном из сел Винницкой области пьяный мужчина напал на малолетнюю

сегодня, 13:05
Автор:

Денис Подставной
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В Винницкой области мужчина совершил изнасилование малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области. 

Напал посреди улицы: в Винницкой области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку (ФОТО)

Мужчина изнасиловал 12-летнюю. Фото: Pixabay

Инцидент произошел на территории одного из сел Винниччины. 48-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посреди улицы напал на 12-летнюю девочку. В этот момент она возвращалась домой из магазина. 

Злоумышленник пригрозил своей жертве физической расправой, силой затащил в заброшенный дом и там изнасиловал. Придя домой, пострадавшая рассказала о случившемся своей матери. Женщина обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. 

Стражам порядка удалось установить личность и задержать подозреваемого. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Сообщается, что на месте преступления были найдены вещественные доказательства, которые свидетельствуют о преступных действиях задержанного.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. 

Напал посреди улицы: в Винницкой области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку (ФОТО) - фото 2

Фото: ГУНП в Винницкой области. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Мексике на марше феминисток погибли люди. Неизвестные преступники начали стрельбу из огнестрельного оружия. В результате происшествия трое граждан получили смертельные ранения. Правоохранители начали расследование по данному факту. Местным жителям пока не рекомендуют посещать центр города. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что у берегов Доминиканы потерпела крушение лодка с нелегальными мигрантами. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за плохих погодных условий. В результате происшествия погибло по меньшей мере шесть человек. 


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Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/novini/policziya-zatrimala-pidozryuvanogo-u-z-valtuvanni-12-richnoji-divchinki/?fbclid=IwAR07zpfpvzHwA4MKzMZb8Is_D183zswYrUz4OyKP8UVEUKEG6jHTFh936SA
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