Нападение на работников ТЦК и срыв мобилизации: СБУ задержала восемь человек

Служба безопасности Украины обнаружила и задержала восемь человек, пытавшихся сорвать процесс мобилизации в Украине. Злоумышленники распространяли фейковые новости и призвали военнообязанных избегать призыва, а один из них даже напал на должностного лица ТЦК с ножом во время вручения повестки.

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Несмотря на попытки сорвать мобилизацию, СБУ оперативно нейтрализовала группу провокаторов, среди которых были администраторы и корреспонденты анонимных телеграмм-каналов, а также адвокат, препятствовавший работе ТЦК в Полтавской области.

Нападение на работников ТЦК и распространение фейковых сообщений

Одним из фигурантов дела стал житель Киева, напавший на представителей ТЦК с ножом во время вручения повестки одному из призывников. Это произошло во время мероприятия, целью которого было произвести мобилизацию на территории столицы. Благодаря оперативным действиям правоохранителей нападавшего удалось задержать на месте.

Сообщники в разных регионах

Кроме того, СБУ разоблачила других провокаторов, действовавших на территории разных областей Украины. В Киеве были задержаны три человека, которые администрировали каналы в мессенджерах, где публиковали геолокации ТЦК и полиции. В Черкасской и Ровенской областях правоохранители разоблачили двух администраторов анонимных групп, распространявших координаты мобильных блокпостов и украинских военных.

Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы

Согласно уголовному законодательству, задержанному доложено о подозрении по нескольким статьям, в частности:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 1 ст. 129 (угроза убийством).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Следователи СБУ продолжают сбор доказательств причастности фигурантов к другим преступлениям.