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Налоговая мафия Харькова: чиновников будут судить за схему со взятками

Общая сумма незаконных доходов – более 150 тысяч гривен

сегодня, 13:59
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Амбарцумян Анна

Харьковские налоговики вместо борьбы с уклонением от налогов придумали собственный бизнес – вымогательство взяток у предпринимателей. Четыре чиновника, среди которых начальник управления, его заместитель, руководитель отдела и инспектор, разработали схему, по которой угрожали бизнесменам блокированием счетов и конфискацией имущества, если те не заплатят "дань". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Налоговая мафия Харькова: чиновников будут судить за схему со взятками

Фото: dbr.gov.ua

Общая сумма незаконных доходов – более 150 тысяч гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд, и фигурантам грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Следствие установило, что чиновники искали предприятия с налоговыми долгами и потребовали от них взятки до 35 тысяч гривен за "закрытие вопросов". Для прикрытия они использовали схему с псевдоблаготворительными взносами – намекали, что деньги пойдут на поддержку ВСУ, однако деньги поступали на личные их счета.

Все четыре фигуранта освобождены от должностей и ждут судебного разбирательства. Им инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Если их вину докажут, бывшие налоговики проведут следующее десятилетие в тюрьме без права вернуться в государственную службу.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Одессе на скамье подсудимых оказался директор одного из жилищно-коммунальных сервисов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов более чем на 7 миллионов гривен. По данным следствия, он намеренно не отражал часть доходов в отчетности, скрывая реальные суммы, полученные от жителей города за коммунальные услуги. Среди них обслуживание лифтов, вывоз мусора и аренда помещений.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zavershilo-rozsliduvannya-shhodo-harkivskih-podatkivciv-yaki-vimagali-habari-u-pidpriemciv
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