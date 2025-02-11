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Национализация активов эксначальника охраны президента-беглеца: какое имущество изъяли

Экскеровщик охраны президента был причастен к помощи российской агрессии

сегодня, 15:16
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Амбарцумян Анна

Высший антикоррупционный суд принял решение о национализации имущества экс-руководителя охраны президента-беглеца, чья деятельность стала причиной уголовного преследования. Основанием для этого стали материалы Офиса Генерального прокурора, указывающие на незаконное имущество, возвращаемое теперь в государственную казну. Активы бывшего высокопоставленного чиновника, на сумму более 100 миллионов гривен, включают гостиничный комплекс, земли и денежные средства.

Национализация активов эксначальника охраны президента-беглеца: какое имущество изъяли

Национализация активов. Фото: gp.gov.ua

Согласно решению суда национализированные активы состоят из многочисленных объектов: гостиничный комплекс в Буковеле, несколько земельных участков, квартиры, транспортное средство и даже единицы оружия. Все эти имущественные ресурсы, принадлежавшие экс-руководителю охраны президента-беглеца, теперь станут в пользу Украины. Стоимость национализированных объектов превышает 100 миллионов гривен.

Расследование показало, что экс-руководитель охраны президента был причастен к помощи российской агрессии. В течение 2008-2012 годов он возглавлял службу безопасности беглого президента, а во время вооруженной агрессии РФ незаконно уехал из Украины. На временно оккупированных территориях Донецкой области и Крыма он помогал сыну, сотруднику ФСБ, в поисках патриотически настроенных украинцев.

Затем его деятельность продолжилась на территории России, где он возглавил охрану губернатора Ульяновской области. В настоящее время экскеровщик службы охраны подсуден по обвинениям в пособничестве государству-агрессору и незаконному обращению с оружием. Досудебное расследование провела Служба безопасности Украины, и сейчас обвиняемый ждет приговора в суде.

Это еще один шаг в борьбе с коррупцией и предателями, которые стали на сторону агрессора, в том числе среди чиновников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что как сообщает издание "Главком", жена подозреваемого в государственной измене Петра Порошенко Марина пытается снять арест с десятка компаний и элитной недвижимости мужа-олигарха, чтобы спасти его имущество. При этом журналисты подчеркивают, что Марина Порошенко пытается обжаловать в судах арест имущества и компаний лидера "Евросолидарности".



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/za-materialami-ofisu-genprokurora-nacionalizovano-aktivi-ekskerivnika-oxoroni-prezidenta-vtikaca-vartistyu-ponad-100-mln-grn
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