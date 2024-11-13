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Начальник колонии в Черкасской области помог в проведении криминальной «сходки»: детали расследования

Чиновник исправительного учреждения подозревается в организации преступной «сходки» для решения уголовных вопросов

13 ноября 2024, 16:05
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Амбарцумян Анна

В Черкасской области разоблачен начальник исправительной колонии, подозреваемый в содействии проведению криминальной "сходки" на территории учреждения. Участники собрания, среди которых лица с высоким статусом в криминальном мире, обсуждали распределение "общака" и зоны влияния. Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований ведут досудебное следствие по выяснению всех деталей.

Начальник колонии в Черкасской области помог в проведении криминальной «сходки»: детали расследования

В Черкасской области задержан начальник колонии. Фото: gp.gov.ua

Офис Генерального прокурора сообщил о разоблачении фактов организации "сходки" в исправительной колонии Черкасской области, которую возглавлял подозреваемый начальник учреждения. Его обвиняют в содействии проведению собрания, инициированного местным "уголовным авторитетом", имеющим статус "смотрящего". По данным следствия, в феврале 2024 года подозреваемый оказал необходимую поддержку для встречи, состоявшейся при участии шести его подельников.

Следователи установили, что во время сходки обсуждались вопросы распределения средств в общекаке, собранных от продажи наркотиков и игорного бизнеса. Собрание преследовало цель урегулирования конфликтов в преступной среде и внедрение уголовных правил среди заключенных. В нем приняли участие лица от 33 до 56 лет, большинство из которых являются уроженцами Черкасской области, за исключением одного участника, который родом из Киева.

Расследование и задержание подозреваемых

В ходе расследования Государственного бюро расследований (ДБР) восемь фигурантов были задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанные обвиняются в участии в преступной группировке, организации собраний, а также в подготовке к совершению тяжких преступлений, в частности умышленного убийства. В настоящее время рассматривается вопрос избрания для них мер в виде содержания под стражей.



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/na-cerkashhini-zatrimano-nacalnika-vipravnoyi-koloniyi-yakii-dopomig-v-organizaciyi-zlocinnoyi-sxodki-na-teritoriyi-ustanovi
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