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На Волыни извращенец получил суровое наказание за изнасилование ребенка

Мужчина, который должен был защищать ребенка, стал его палачом

24 февраля 2025, 17:28
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Амбарцумян Анна

12-летняя девочка испытала бесчеловечные издевательства от близкого родственника, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно насиловал ее. Суд вынес приговор, отправив преступника за решетку на долгие 15 лет. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

На Волыни извращенец получил суровое наказание за изнасилование ребенка

Фото из открытых источников

Благодаря упорной работе прокуроров Волынской областной прокуратуры, житель Винницкой области признан виновным в ряде тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней. Суд установил, что в период с октября по ноябрь 2023, находясь под действием алкоголя, мужчина неоднократно насиловал свою 12-летнюю племянницу жены. Преступления совершались как в его собственном доме в Винницкой области, так и в доме родственников в одном из сел Луцкого района.

Кроме изнасилований, злоумышленник совершал другие насильственные действия сексуального характера, а также нанес ребенку средней тяжести телесные повреждения. Эти действия привели к длительному расстройству здоровья у девочки, которая пережила глубокую психологическую травму, выразившуюся в тревожно-депрессивной реакции на стресс.

Судебный процесс проходил с особым вниманием к психологическому состоянию потерпевшей. С соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, суд пытался минимизировать риск повторной травматизации ребенка, уже подвергшегося насилию.

Важно отметить, что информация о преступнике, который уже имел проблемы с законом, будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Это поможет предотвратить подобные преступления в будущем и защитить других детей от возможной опасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в феврале начнется суд над 73-летним бывшим хирургом Жоэлем Ле Скуарнеком, обвиняемым в изнасиловании 299 детей в период с 1998 по 2014 год. Это будет крупнейший судебный процесс по поводу жестокого обращения с детьми в истории Франции.



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/do-15-rokiv-pozbavlennya-voli-na-volini-zasudzeno-colovika-za-zgvaltuvannya-12-ricnoyi-divcinki
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