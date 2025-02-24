На Волыни извращенец получил суровое наказание за изнасилование ребенка

12-летняя девочка испытала бесчеловечные издевательства от близкого родственника, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно насиловал ее. Суд вынес приговор, отправив преступника за решетку на долгие 15 лет. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Благодаря упорной работе прокуроров Волынской областной прокуратуры, житель Винницкой области признан виновным в ряде тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней. Суд установил, что в период с октября по ноябрь 2023, находясь под действием алкоголя, мужчина неоднократно насиловал свою 12-летнюю племянницу жены. Преступления совершались как в его собственном доме в Винницкой области, так и в доме родственников в одном из сел Луцкого района.

Кроме изнасилований, злоумышленник совершал другие насильственные действия сексуального характера, а также нанес ребенку средней тяжести телесные повреждения. Эти действия привели к длительному расстройству здоровья у девочки, которая пережила глубокую психологическую травму, выразившуюся в тревожно-депрессивной реакции на стресс.

Судебный процесс проходил с особым вниманием к психологическому состоянию потерпевшей. С соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, суд пытался минимизировать риск повторной травматизации ребенка, уже подвергшегося насилию.

Важно отметить, что информация о преступнике, который уже имел проблемы с законом, будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Это поможет предотвратить подобные преступления в будущем и защитить других детей от возможной опасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в феврале начнется суд над 73-летним бывшим хирургом Жоэлем Ле Скуарнеком, обвиняемым в изнасиловании 299 детей в период с 1998 по 2014 год. Это будет крупнейший судебный процесс по поводу жестокого обращения с детьми в истории Франции.