На известную львовянку в поезде напал сосед по купе: как отреагировали работники УЗ на событие

К женщине цеплялся сосед по купе, когда она путешествовала в вагоне. Происшествие случилось недавно. Об этом сообщает УНИАН.

К пассажирке цеплялся сосед в купе, фото из открытых источников

Известная дизайнер и детский иллюстратор львовянка Надежда Кушнир рассказала о ситуации в поезде. Однако позже удалила пост из комментаторов.

"Зря я написала вообще тот пост. Надо было молчать и не выгребать эти "прокомментируйте нам в прямом включении", насрать в котором вы там состоянии, давайте растянем это на замечательные сенсации", — добавила женщина.

Известно, что львовянка путешествовала в двухместном купе категории СВ. На втором месте ехал мужчина. Спутник говорил о своей семье, показывал семейные фото. Затем мужчина разделся и брал женщину за руки, чтобы касаться себя ее руками в зоне живота.

Тогда пассажирка сказала, чтобы он отцепился и легла на свое место. Однако настырный сосед начал агрессивно оскорблять женщину словесно, после чего закрыл дверь в купе и полез целоваться.

Пассажирка громко закричала на него, схватила ценные вещи и выбежала в коридор. Проводница вагона предложила львовянке другое купе. Однако там тоже ехал мужчина. Новый сосед не трогал пассажирку, но начал делиться своим мнением на тему "почему нетрезвые мужчины хотят интимных отношений".

Начальнику поезда мужчина, который цеплялся к дизайнеру, сказал, что соседке по купе не понравилось как он спит, мол, храпит во сне. Хотя ее крики слышали и другие пассажиры.

Потерпевшая поделилась, что боялась даже выйти в туалет, такой стресс она пережила той ночью. Впрочем, по ее словам, хорошо, что сосед был неагрессивным. В полицию она не обращалась.

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