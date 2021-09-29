logo
Русский Українська

BTC/USD

42044.95

ETH/USD

2909.81

LTC/USD

147.85

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал На известную львовянку в поезде напал сосед по купе: как отреагировали работники УЗ на событие
commentss НОВОСТИ Все новости

На известную львовянку в поезде напал сосед по купе: как отреагировали работники УЗ на событие

Об инциденте в поезде потерпевшая написала в соцсети

сегодня, 14:25
Автор:

Козлова Альбіна

К женщине цеплялся сосед по купе, когда она путешествовала в вагоне. Происшествие случилось недавно. Об этом сообщает УНИАН.

На известную львовянку в поезде напал сосед по купе: как отреагировали работники УЗ на событие

К пассажирке цеплялся сосед в купе, фото из открытых источников

Известная дизайнер и детский иллюстратор львовянка Надежда Кушнир рассказала о ситуации в поезде. Однако позже удалила пост из комментаторов.

"Зря я написала вообще тот пост. Надо было молчать и не выгребать эти "прокомментируйте нам в прямом включении", насрать в котором вы там состоянии, давайте растянем это на замечательные сенсации", — добавила женщина.

Известно, что львовянка путешествовала в двухместном купе категории СВ. На втором месте ехал мужчина. Спутник говорил о своей семье, показывал семейные фото. Затем мужчина разделся и брал женщину за руки, чтобы касаться себя ее руками в зоне живота.

Тогда пассажирка сказала, чтобы он отцепился и легла на свое место. Однако настырный сосед начал агрессивно оскорблять женщину словесно, после чего закрыл дверь в купе и полез целоваться.

Пассажирка громко закричала на него, схватила ценные вещи и выбежала в коридор. Проводница вагона предложила львовянке другое купе. Однако там тоже ехал мужчина. Новый сосед не трогал пассажирку, но начал делиться своим мнением на тему "почему нетрезвые мужчины хотят интимных отношений".

Начальнику поезда мужчина, который цеплялся к дизайнеру, сказал, что соседке по купе не понравилось как он спит, мол, храпит во сне. Хотя ее крики слышали и другие пассажиры.

Потерпевшая поделилась, что боялась даже выйти в туалет, такой стресс она пережила той ночью. Впрочем, по ее словам, хорошо, что сосед был неагрессивным. В полицию она не обращалась.

Как сообщал портал "Комментарии", в Одессе мужчина изнасиловал девушку посреди парка.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/incidents/pasazhirka-ukrzaliznici-zayavila-pro-sprobu-zgvaltuvannya-v-potyazi-reakciya-providnici-jiji-vrazila-novini-ukrajina-11560663.html?_gl=1*ve5u2t*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMjkxMjQxOC45Ni4wLjE2MzI5MTI0
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ