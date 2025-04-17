На известного журналиста напали с ножом: он в тяжелом состоянии

Известный журналист ранен ножом: совершено нападение на Юрия Макарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национального союза журналистов.

Юрий Макаров. Фото: Суспильне

Вчера поздно вечером было совершено нападение на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного Мовлення и известного украинского журналиста. Неизвестный нанес ему ножевое ранение.

Юрий Макаров в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По состоянию на сегодняшний день угрозы его жизни нет, сообщает Общественное.

Столичные полицейские возбудили уголовное производство по факту нападения на журналиста в Соломенском районе Киева.

"Событие произошло вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие доказательства", – отмечают в полиции Киева.

По указанному факту следователи Соломенского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что полиция Ивано-Франковской области установила несовершеннолетних, причастных к убийству местного жителя. Тело 19-летнего потерпевшего с ножевыми ранениями полицейские обнаружили на окраине Ивано-Франковска, близ Волчинецких холмов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областной полиции.

Трое несовершеннолетних парней, вероятно причастных к преступлению, полицейские установили в считанные минуты. Двое из них были задержаны в процессуальном порядке.