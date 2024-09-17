На Буковине поймали диверсантов: что они совершили (ФОТО)

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Кречмаровская Наталия
Диверсионную группу разоблачили на Буковине. Они выполняли заказы русских кураторов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.
ДРГ на Буковине. Фото Нацполиции
В полиции рассказали, что мужчины согласились на "легкий" заработок, который предлагали российские кураторы. Злоумышленники получали инструкции через социальные сети и устраивали поджоги релейных шкафов на железной дороге в Черновцах.
Диверсионные поджоги были совершены 8 и 11 сентября — соответствующие сообщения поступили в полицию. В ходе расследования дела оперативники разоблачили злоумышленников и задержали их в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.
Злоумышленниками оказались два брата в возрасте 21 и 20 лет и их 18-летний сосед — все жители Черновцов. Покупал бензин и поджигал шахты самый старший из диверсантов. Другие участники диверсионной группы наблюдали, чтобы не было очевидцев и свидетелей происшествия.
“При проведении процессуальных действий в мобильных телефонах фигурантов полицейские обнаружили переписку в Telegram-канале. Согласно переписке с вербовщиками, черновчане действовали по их инструкции. В сообщениях заказчик присылал молодым людям задачи, а после их выполнения и фотоотчета, перечислял деньги на банковские счета", — рассказали о результатах расследования в полиции.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства.
Сведения о преступлениях внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам суд избрал меры пресечения – содержание под стражей.
Согласно санкции статьи, фигурантам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве разоблачили канал сбыта оружия.
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