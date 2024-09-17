На Буковине поймали диверсантов: что они совершили (ФОТО)

Диверсионную группу разоблачили на Буковине. Они выполняли заказы русских кураторов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.



ДРГ на Буковине. Фото Нацполиции

В полиции рассказали, что мужчины согласились на "легкий" заработок, который предлагали российские кураторы. Злоумышленники получали инструкции через социальные сети и устраивали поджоги релейных шкафов на железной дороге в Черновцах.

Диверсионные поджоги были совершены 8 и 11 сентября — соответствующие сообщения поступили в полицию. В ходе расследования дела оперативники разоблачили злоумышленников и задержали их в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Злоумышленниками оказались два брата в возрасте 21 и 20 лет и их 18-летний сосед — все жители Черновцов. Покупал бензин и поджигал шахты самый старший из диверсантов. Другие участники диверсионной группы наблюдали, чтобы не было очевидцев и свидетелей происшествия.

“При проведении процессуальных действий в мобильных телефонах фигурантов полицейские обнаружили переписку в Telegram-канале. Согласно переписке с вербовщиками, черновчане действовали по их инструкции. В сообщениях заказчик присылал молодым людям задачи, а после их выполнения и фотоотчета, перечислял деньги на банковские счета", — рассказали о результатах расследования в полиции.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Сведения о преступлениях внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам суд избрал меры пресечения – содержание под стражей.

Согласно санкции статьи, фигурантам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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