На Буковине орудовали международные аферисты: чем они занимались

Правоохранители разоблачили международную схему изготовления и переправки в Украину фальшивых официальных документов и бланков, сообщили в прокуратуре Черновицкой области.

На Буковине разоблачили преступников. Фото из открытых источников

Жителю Киевской области сообщили о подозрении в изготовлении, пересылке с целью сбыта незаконно изготовленных голографических защитных элементов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемый вместе с другим сообщником, лицо которого устанавливается, присоединился к незаконной схеме получения прибыли от изготовления фальшивых официальных документов и бланков.

Находясь на территории Румынии, подозреваемый организовал доставку поддельных документов в Украину. Для этого он обратился к водителю, осуществляющему международные перевозки, и передал ему для транспортировки офисную технику и конверты, обмотанные лентой, указав, что в пакетах находится только офисная бумага и никаких незаконных предметов нет. В то время как сам направился в Украину с другим перевозчиком.

В ходе таможенного контроля на пункте пропуска "Дяковцы" Черновицкой таможни таможенники обнаружили у водителя фальшивые бланки водительских удостоверений, свидетельства о рождении и бланки Министерства юстиции Украины.

Водитель узнал гражданина, передавшего ему документы. Киевлянина задержали пограничники на территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во вторник, 18 марта, в составе поезда №81/82 Киев — Ужгород впервые отправился детский вагон, сообщила "Укрзализныця". "Сегодня поезд №81/82 Киев — Ужгород впервые отправился в рейс с детским вагоном в составе! Этот вагон стал седьмым детским, который Укрзализныця сделала вместе с партнерами из UNICEF Ukraine и за финансирование правительства Бельгии. 0 до 8 лет", – говорится в сообщении железной дороги.