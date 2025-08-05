Мужчина застрелил полицейского во время проверки документов: подробности

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Ткачова Марія
Вечером 5 августа в Измаиле произошло чрезвычайное происшествие – во время исполнения служебных обязанностей погиб сотрудник полиции. Правоохранители остановили мужчину на мопеде для проверки документов, однако тот начал вести себя агрессивно, а затем открыл огонь по полицейским.
Мужчина застрелил полицейского
Все произошло около 18:00 на окраине города. Согласно предварительной информации, 45-летний водитель мопеда резко отреагировал на остановку и внезапно применил огнестрельное оружие. Один из полицейских получил ранения, но успел открыть ответный огонь и попасть в нападающего.
Обоих мужчин доставили в больницу. Однако, несмотря на оказанную помощь, старший лейтенант полиции скончался от полученных травм.
Нападающий с огнестрельными ранениями находится в больнице под охраной. Его уже задержали в процессуальном порядке.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 348 УК Украины — посягательство на жизнь правоохранителя. Согласно украинскому законодательству, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.