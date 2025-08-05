Вечером 5 августа в Измаиле произошло чрезвычайное происшествие – во время исполнения служебных обязанностей погиб сотрудник полиции. Правоохранители остановили мужчину на мопеде для проверки документов, однако тот начал вести себя агрессивно, а затем открыл огонь по полицейским.

Мужчина застрелил полицейского

Все произошло около 18:00 на окраине города. Согласно предварительной информации, 45-летний водитель мопеда резко отреагировал на остановку и внезапно применил огнестрельное оружие. Один из полицейских получил ранения, но успел открыть ответный огонь и попасть в нападающего.

Обоих мужчин доставили в больницу. Однако, несмотря на оказанную помощь, старший лейтенант полиции скончался от полученных травм.

Нападающий с огнестрельными ранениями находится в больнице под охраной. Его уже задержали в процессуальном порядке.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 348 УК Украины — посягательство на жизнь правоохранителя. Согласно украинскому законодательству, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в условиях роста угроз со стороны России Украина вынуждена продолжать мобилизационные мероприятия, наращивая эффективность ударов, беспилотных систем и поддержку пехоты.

По словам Сырского, июль стал одним из самых напряженных месяцев для сил обороны — российская армия пыталась наступать почти по всей линии фронта, используя тактику "тысячи порезов" — серии атак небольшими штурмовыми группами. Наибольшая интенсивность боевых действий наблюдалась в Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

