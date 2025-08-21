Мужчина заколол собаку вилами из-за того, что она охотилась на кроля

Рубрики
В селе Глинное Ровенской области произошел случай жестокого обращения с животным. 49-летний местный житель увидел, как беспризорная собака вытащила из клетки его кролика. Разъяренный мужчина схватил вилы и погнался за собакой на соседний двор. Когда догнал, заколол животное и понес его на вилах закапывать.
Мужчина заколол собаку вилами
Инцидент сняла на видео соседка. По ее словам, после этого родственники мужчины угрожали ей, чтобы она молчала. Кадры с места происшествия вызвали возмущение среди местных жителей и зоозащитников.
Юристки организации UAnimals подали заявление в полицию с требованием провести расследование. Они подчеркнули, что ни одно живое существо не заслуживает такой смерти только из-за голода или инстинктов. Правоохранители уже начали проверку, мужчина признался в содеянном и показал, где закопал тело собаки. Животное отправили на экспертизу.
По факту открыто производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Нарушителю грозит уголовная ответственность.