logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Мужчина заколол собаку вилами из-за того, что она охотилась на кроля
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина заколол собаку вилами из-за того, что она охотилась на кроля

В Ровенской области мужчина заколол собаку вилами из-за кроля

21 августа 2025, 19:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В селе Глинное Ровенской области произошел случай жестокого обращения с животным. 49-летний местный житель увидел, как беспризорная собака вытащила из клетки его кролика. Разъяренный мужчина схватил вилы и погнался за собакой на соседний двор. Когда догнал, заколол животное и понес его на вилах закапывать.

Мужчина заколол собаку вилами из-за того, что она охотилась на кроля

Мужчина заколол собаку вилами

Инцидент сняла на видео соседка. По ее словам, после этого родственники мужчины угрожали ей, чтобы она молчала. Кадры с места происшествия вызвали возмущение среди местных жителей и зоозащитников.

Юристки организации UAnimals подали заявление в полицию с требованием провести расследование. Они подчеркнули, что ни одно живое существо не заслуживает такой смерти только из-за голода или инстинктов. Правоохранители уже начали проверку, мужчина признался в содеянном и показал, где закопал тело собаки. Животное отправили на экспертизу.

По факту открыто производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 21 августа в России зафиксирован инцидент на Нововоронежской атомной электростанции в Воронежской области. Как сообщает Бабель с отсылкой на российские СМИ, седьмой энергоблок станции был временно отключен от сети.
В официальном сообщении пресс-службы АЭС заявили, что причиной стало "срабатывание автоматики". Инцидент произошел после массированной атаки беспилотников по Воронежской области, однако руководство станции отрицает какую-либо связь между отключением и действиями дронов. По словам директора станции, блок №7 готовятся снова подключить к энергосистеме уже сегодня.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DNnQdmDo3AD/?igsh=aW85eXk4ajY0MHY3
Теги:

Новости

Все новости