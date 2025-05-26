Мужчина убил девушку по дороге в школу: правду раскрыли через 32 года

В июне 1989 года Стефани Айзексон пошла в школу, но так и не дошла до учебного заведения. На девушку напали и задушили. Подобные случаи часто не раскрывают, однако дело Стефани вошло в историю. Подозреваемый в убийстве был пойман через 32 года благодаря анализу наименьшего образца ДНК.

Стефани Айзексон была убита Дарреном Маршаном

14-летняя Стефани Айзексон вышла из дома утром и следовала по привычному маршруту. Однако на ее пути оказался жестокий убийца, изнасиловавший, а затем задушивший девушку. На месте преступлении были собраны биологические материалы, однако их оказалось недостаточно для анализа. Расследование убийства Стефани Айзексон попало в список дел, которые никогда не должны были бы раскрыть, а убийцу установить.

Дело Стефани Айзексон повторно исследовала лаборатория Othram в Техасе, которая получила образцы, собранные полицией через 32 года. Благодаря геномному секвенированию ученым удалось идентифицировать виновника всего с 15 клеток кожи. Они создали генетический профиль на основе остатков ДНК и сравнили его с генеалогическими базами данных. Так они нашли двоюродного брата убийцы, а затем и мужчину, ответственного за преступление.

"Я рада, что они нашли убийцу моей дочери. Я никогда не верила, что дело будет раскрыто", — заявила мать Стефани после оглашения имени убийцы.

Им оказался Даррен Р. Маршан, которому уже было предъявлено обвинение в совершении другого убийства в прошлом. В 1986 году мужчину обвинили в удушении 24-летней Нанетт Вандерберг, но за неимением достаточных доказательств не осудили. В 1995 году Маршан совершил самоубийство. Ему тогда было 29 лет.

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