Мужчина пересекал границу на параплане: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы довольно нестандартным способом. 48-летний житель Хмельницкой области решил добраться до Молдовы… на параплане.
Мужчина пересекал границу на параплане
Мужчина приобрел летательный аппарат в интернете за 500 евро и отправился в пограничную зону. В качестве взлетной площадки выбрал обычное поле недалеко от государственной границы. Никаких документов при себе не было, никакой системы навигации — планировал лететь "на глаз".
Однако запустить импровизированный рейс ему не удалось: пограничники обнаружили нарушителя еще до старта и оперативно его задержали.
На мужчину составлен протокол за попытку незаконного пересечения границы, и он привлечен к административной ответственности.
Пограничная служба напоминает: попытки пересечь границу вне пунктов пропуска — независимо от способа — правонарушение и могут представлять опасность как для самого нарушителя, так и для других.