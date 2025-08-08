Пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы довольно нестандартным способом. 48-летний житель Хмельницкой области решил добраться до Молдовы… на параплане.

Мужчина пересекал границу на параплане

Мужчина приобрел летательный аппарат в интернете за 500 евро и отправился в пограничную зону. В качестве взлетной площадки выбрал обычное поле недалеко от государственной границы. Никаких документов при себе не было, никакой системы навигации — планировал лететь "на глаз".

Однако запустить импровизированный рейс ему не удалось: пограничники обнаружили нарушителя еще до старта и оперативно его задержали.

На мужчину составлен протокол за попытку незаконного пересечения границы, и он привлечен к административной ответственности.

Пограничная служба напоминает: попытки пересечь границу вне пунктов пропуска — независимо от способа — правонарушение и могут представлять опасность как для самого нарушителя, так и для других.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что, как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп и Владимир Путин имеют интенсивное частное общение, включая десятки телефонных звонков и обмен сообщениями через посредников.

По словам американских чиновников и источников, знакомых с содержанием контактов, их беседы часто продолжались часами. Причина — длительные монологи Путина, которые были исполнены жалоб, претензий и требований. Значительная часть времени уходила также на перевод.



Несмотря на нетерпеливый характер Трампа, его помощники отмечают, что обычно внимательно слушал Путина, не перебивая. Темы разговоров варьировались: Трамп выражал стремление "перезапустить" отношения США и России, сделав акцент на экономическом сотрудничестве, а Путин настаивал на признании российского контроля над оккупированным Крымом и частями Донбасса.

