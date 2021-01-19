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Мошенник обещал трудоустройство в Офис президента: сколько требовал за услугу

Гражданин Украины предлагал за деньги трудоустройство в Офис президента

сегодня, 11:37
Автор:

Сергей Медведев

Государственное бюро расследований, при содействии Офиса Президента Украины, разоблачило преступную деятельность гражданина Украины.

Мошенник обещал трудоустройство в Офис президента: сколько требовал за услугу

ГБР / фото dbr.gov.ua

Как сообщает пресс-служба ГБР,  бывший помощник народного депутата Украины пытался завладеть денежными средствами лица в сумме 200 000 долларов США. 

Оперативные сотрудники установили, что мужчина обещал потерпевшему должность в Офисе президента Украины. За свои услуги он требовал 200 тыс. долларов. Злоумышленника задержали при получении первого "транша" в размере половины гонорара — потерпевший передал ему 100 тыс. долларов.

Согласно предварительной квалификации, ему вменяется мошенничество в особо крупных размерах по части 4 ст. 190 ККУ.

Помимо проведения первоочередных следственных действий, правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному  подозрения и избрании в отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей. 

В случае доказательства вины, преступнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее "Комментарии" вместе с экспертами выяснили, с чем может быть связан уход Юлии Ковалив (нардеп, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал ее "однозначно самое сильное звено") с поста замглавы Офиса президента (ОП), а также – что в последнее время происходит с ОП.

Как сообщал портал "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового  заместителя главы Офиса президента, вместо уволившейся ранее  Юлии Ковалив. Ее место заняла Юлия Свириденко. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте президента Украины. 


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/200000-dolariv-za-dopomogu-v-pracevlashtuvanni-do-ofisu-prezidenta-ukraini-video
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