Мошенник обещал трудоустройство в Офис президента: сколько требовал за услугу

Государственное бюро расследований, при содействии Офиса Президента Украины, разоблачило преступную деятельность гражданина Украины.



ГБР / фото dbr.gov.ua

Как сообщает пресс-служба ГБР, бывший помощник народного депутата Украины пытался завладеть денежными средствами лица в сумме 200 000 долларов США.

Оперативные сотрудники установили, что мужчина обещал потерпевшему должность в Офисе президента Украины. За свои услуги он требовал 200 тыс. долларов. Злоумышленника задержали при получении первого "транша" в размере половины гонорара — потерпевший передал ему 100 тыс. долларов.

Согласно предварительной квалификации, ему вменяется мошенничество в особо крупных размерах по части 4 ст. 190 ККУ.

Помимо проведения первоочередных следственных действий, правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании в отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, преступнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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