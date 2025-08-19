Мошенник из Киева обманул вдову военного: подробности

Рубрики
В Киеве разоблачили мужчину, который под видом романтических отношений обманул и ограбил вдову погибшего военнослужащего.
Афера над вдовой военного
По данным Святошинской окружной прокуратуры, 37-летний киевлянин познакомился с 43-летней женщиной в августе 2024 года. Он узнал, что она получает государственные выплаты после гибели мужа на фронте. Впоследствии между ними завязались отношения, которыми мужчина воспользовался для собственной выгоды.
Злоумышленник убедил женщину, что его должны мобилизовать и он может повторить судьбу ее мужа. Он заявил, что единственный способ избежать этого – заплатить значительную сумму денег. Опасаясь новой потери, женщина отдала ему 220 тысяч гривен.
Позже аферист потребовал еще средств. Когда женщина отказала, он пришел к ней домой, где уже посредством угроз и физического давления заставил ее отдать еще 130 тысяч гривен. В общей сложности ему удалось завладеть 350 тысячами гривен.
Пока мужчине сообщено о подозрении в мошенничестве и вымогательстве (ч.2 ст.190, ч.4 ст.189 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд будет выбирать ему меру пресечения в ближайшее время.