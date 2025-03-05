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Мошенничество под видом помощи: житель Харьковщины обманывал семьи военных

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы

сегодня, 17:00
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Амбарцумян Анна

В Украине снова развернулась позорная мошенническая схема, в которой используются трагедии семей военных для собственной наживы. В Киевской области был задержан мужчина, который под видом оказания помощи в поисках пропавших без вести или пленных военнослужащих ВСУ выманивал деньги у их близких. Правоохранители уже сообщили о подозрении харьковчанину, а суд избрал ему меру пресечения.

Мошенничество под видом помощи: житель Харьковщины обманывал семьи военных

Фото: gp.gov.ua

По информации прокуратуры, мужчина использовал тяжелые эмоциональные состояния родственников, переживавших при своих близких, и под видом профессиональной помощи в поисках, обещал результат. Он посылал фальшивые сообщения и создавал вид активной работы по поиску пропавших, за что просил немалые суммы денег. Следствие установило, что таким образом он обманул несколько семей, забрав у них деньги под разными предлогами.

Подозреваемый был задержан после того, как он получил очередной платеж от родственников одного из военнослужащих. Задержание произошло в рамках уголовного производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Правоохранители активно работают над выяснением возможных других случаев мошенничества, к которым может быть причастен этот мужчина. Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении ГКИБ СБУ. Они также проверяют, были ли другие жертвы, которые могли стать жертвами мошенника.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Черновицкой области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного импорта автомобилей под видом гуманитарной помощи. Организатор и его сообщник ввозили машины из Европы без уплаты таможенных платежей, а затем продавали их за наличные. За полгода им удалось уйти от уплаты более 700 тысяч гривен.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/osukav-rodini-viiskovix-yaki-znikli-bezvisti-ci-potrapili-v-polon-povidomleno-pro-pidozru-zitelyu-xarkivshhini
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