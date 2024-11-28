Мошенничество на $10 миллионов: как злоумышленники зарабатывали на военной форме для ВСУ

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Амбарцумян Анна
В 2022 году разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств на сумму более $10 миллионов при закупке формы для Вооруженных Сил Украины. По делу фигурируют бывший советник Министерства обороны, народный депутат нескольких созывов и его сын. Организаторы привлекли иностранца с криминальным прошлым, который из-за подконтрольной компании заключил соглашение с турецким производителем по завышенной цене.
Мошенничество на $10 миллионов. Фото: gp.gov.ua
По данным следствия, участники схемы договорились с турецким текстильным холдингом по изготовлению более 1 миллиона комплектов военной формы за $25,6 миллиона. Однако из-за связей с украинскими чиновниками они заключили контракт с Министерством обороны Украины на завышенную сумму — более $35 миллионов.
Разница в $10 миллионов предназначалась для распределения между участниками сделки. Турецкий поставщик выполнил заказ и доставил форму в Украину, получив аванс в $10 миллионов. Однако после этого иностранец, выступавший посредником, перестал выходить на связь, а полученные средства участники схемы использовали для личных нужд.
К организации мошеннической схемы причастны:
бывший советник экс-заместителя Министра обороны Украины;
народный депутат Украины II-IV созывов;
сын бывшего нардепа;
иностранец с уголовным прошлым, ранее привлекаемый к ответственности во Франции, Испании и других странах.
В рамках расследования проведено 38 обысков по местам жительства подозреваемых. Правоохранители изъяли документы, электронные носители и другие доказательства причастности к преступлению.
Бывшему советнику, экснардепу и его сыну объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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