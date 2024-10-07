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Мошеннический call-центр на оккупированной территории: разоблачены организаторы

Разоблачены организаторы и три соучастника, которые наладили работу мошеннического call-центра

сегодня, 14:58
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Амбарцумян Анна

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили группу мошенников, организовавших работу незаконного call-центра на временно оккупированной территории Донбасса. Под руководством областной и окружной прокуратур четырем участникам преступной группы выдвинуто подозрение в масштабном мошенничестве. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Мошеннический call-центр на оккупированной территории: разоблачены организаторы

Организаторы мошеннического call-центра. Фото: Офис Генерального прокурора

Злоумышленники использовали телефонные звонки для выманивания денег у граждан. Они представлялись сотрудниками службы безопасности банков и сообщали жертвам о подозрительных операциях с их счетами. Под предлогом "помощи" мошенники получали доступ к онлайн-банкингу, после чего переводили средства на подставных лиц – так называемых "дропов".

По результатам расследования уже установлено 24 потерпевших, которым был нанесен ущерб на сумму более 3 млн гривен. Во время обысков у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и документация.

Мошеннический call-центр на оккупированной территории: разоблачены организаторы - фото 2
Мошеннический call-центр на оккупированной территории: разоблачены организаторы - фото 3
Мошеннический call-центр на оккупированной территории: разоблачены организаторы - фото 4
Мошеннический call-центр на оккупированной территории: разоблачены организаторы - фото 5

Напомним, Национальная полиция Украины совместно с чешскими правоохранителями ликвидировали деятельность масштабного мошеннического колл-центра , который использовал "вишинг" и "спуфинг" для обмана граждан и завладения их средствами. В результате расследования зафиксировано около 100 случаев мошенничества, а общая сумма ущерба составляет 2,5 миллиона долларов.

Кроме того, в Луцке была ликвидирована деятельность мошеннического колл-центра , организованного 33-летним местным жителем вместе с 18 "работниками". Они обустроили офис с рабочими местами, из которого звонили по телефону гражданам, пытаясь мошенническим путем завладеть их средствами.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/26592
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