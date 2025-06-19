Молодой парень нанес своей девушке 77 ножевых ранений: где он сейчас

22-летний житель Запорожья совершил жестокое убийство. Он нанес своей девушке 77 ножевых ранений и скрылся. Находясь в розыске за страшный поступок, парень решил бежать через границу в другую страну и планировал пересечь украинско-румынскую границу.

Житель Запорожья нанес девушке 77 ножевых ранений

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, мужчину удалось задержать в Закарпатье.

"В военнослужащем отдела "Деловое" и Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с работниками полиции задержан 22-летний житель Запорожья, который планировал незаконно пересекать украинско-румынскую границу. Мужчина находился в розыске за совершение умышленного убийства своей девушки, которой нанес 77 ножевых ранений. Чтобы избежать уголовной ответственности, предусмотренной ст.115 УК Украины, злоумышленник спланировал побег за границу", – говорится в сообщении пограничников.

Задержанного привлекли к админответственности за попытку нарушения границы.

В настоящее время он взят под стражу в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Ивано-Франковщине вторые сутки продолжаются поиски 6-летнего мальчика, пропавшего 17 июня в лесу вблизи села Троица Коломыйского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На утро 19 июня спасатели работают в круглосуточном режиме и не прекращали поиски даже в ночное время. Вовлечены БпЛА с тепловизионными камерами, что позволяет эффективно обследовать территорию в условиях недостаточной видимости.