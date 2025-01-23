"Многодетный" уклонист: как мужчина купил трех "детей" ради побега из Украины

Государственная пограничная служба обнаружила, что мужчина спланировал выезд из Украины и оформил трех "виртуальных" детей на себя. Таким образом уклончивый ожидал пересечь границу, как многодетный отец.

ГНСУ разоблачили уклониста, который планировал пересечь границу с фиктивными документами на детей

Как сообщает ГПСУ, уклонист купил троих "детей" из Германии за 6 тысяч евро, чтобы пересечь границу как многодетный отец.

"Мужчина решил "стать" многодетным отцом и оформил себе троих "виртуальных" детей: близнецов по 2 года и младенца в возрасте 7 месяцев, якобы рожденных в Германии", — говорится в сообщении ГПСУ.

Однако работники пограничной службы отметили, что документы выглядят подозрительно и не соответствовали стандартным образцам. В конце концов "многодетный отец" признался, что его "дети" существуют только в поддельных документах.

"Поэтому мужчине вместо придуманных детей теперь придется "воспитывать" собственную ответственность", — добавили в пограничной службе.

Согласно украинскому законодательству, мужчине теперь придется отвечать за нарушение закона. ГПСУ сообщило о признаках уголовного правонарушения в Национальную полицию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что священник ПЦУ Ярослав Ясинец назвал метод, как ТЦК лучше ловить уклонистов. По его словам, нужно молиться святому, помогавшему найти рабов и слуг.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция Закарпатского ТЦК на информацию об уклонисте, якобы похитившем 27 тыс. евро у главы военкомата. Кроме того, на информацию отреагировала полиция из-за якобы существования специального плана по поиску уклониста.