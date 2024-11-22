«Министр юстиции ДНР» приговорен к 12 годам заключения за коллаборационизм

Печерский районный суд Киева вынес заочный приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов Донецкой области, приговорив его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал фигуранта виновным в коллаборационизме, после того как он в течение нескольких лет служил в структурах, контролируемых российскими захватчиками.

Агент РФ. ФОТО: ГБР

Бывший милиционер, чья карьера в правоохранительных органах Донецкой области завершилась изменой, начал свое сотрудничество с российскими оккупантами еще в 2014 году. На начальном этапе он занимал должности в оккупационных структурах, а уже после полномасштабного вторжения России в 2022 году возглавил фейковое министерство юстиции ДНР. В новой должности он активно выполнял указания захватчиков, способствуя реализации их плана формирования вида правовой законности на оккупированных территориях.

В должности "министра юстиции" мужчина не ограничивался лишь административными функциями. Он активно участвовал в публичных выступлениях, целью которых было легитимизировать деятельность так называемых "подразделений юстиции" на захваченных территориях. В частности, подозреваемый проводил лекции в Мариуполе, Волновахе и окрестных селениях, а также играл важную роль в организации работы фейковых органов правосудия.

Важным этапом его деятельности стало открытие "отдела ЗАГС" в оккупированном Мариуполе, где он принял участие в проведении официальных церемоний под эгидой российских оккупантов. Кроме того, он подписал соглашение о сотрудничестве между министерством юстиции ДНР и Министерством юстиции России в мае 2023 года, что фактически засвидетельствовало интеграцию фейковой республики в правовую систему России.

Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности согласно ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Как результат, бывший милиционер получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала 43-летнего работника Николаевского облтеплоэнерго, работавшего на ФСБ и передающего информацию о стратегических объектах для корректировки вражеских атак. Злоумышленник попал в руки спецслужб благодаря своим пророссийским высказываниям в социальных сетях и активному сбору разведданных о Силах обороны Украины.