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Миллионы за свободу: эксдепутат Кормышкина признала вину и договорилась с прокурором

Эксдепутат признала, что завладела 20 миллионами

сегодня, 13:50 comments1066
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Амбарцумян Анна

Бывшая народная депутат Ирина Кормышкина официально признала свою вину в незаконном обогащении и подписала соглашение с прокурором. Одним из условий стало перечисление 20 миллионов гривен в госбюджет и миллион гривен на нужды ВСУ. В то же время ее мужчина, также фигурирующий по делу, просит разрешения на выезд за границу, ссылаясь на серьезные травмы. Окончательное решение по этому резонансному делу примет суд.

Миллионы за свободу: эксдепутат Кормышкина признала вину и договорилась с прокурором

Эксдепутат Кормышкина. Фото из открытых источников

14 марта состоялось первое судебное заседание по делу экснардепки Ирины Кормышкиной, подозреваемой в незаконном обогащении. Она подписала соглашение с прокурором, согласившись на ряд обязательств, среди которых искреннее раскаяние, перечисление 20 миллионов гривен в госбюджет, миллион гривен в поддержку украинских военных и запрет занимать государственные должности в течение двух лет.

По словам прокурора, соглашения были инициированы стороной защиты еще на этапе досудебного расследования. Кроме того, мужчина Кормышкиной признал вину и обратился с просьбой разрешить ему выезд за границу для лечения. Он заявил, что получил серьезные ранения, взорвавшись на противотанковой мини во время работы в аграрном секторе, что повлекло за собой перелом позвоночника.

Следующее заседание суда состоится в ближайшее время, где будет рассмотрено соглашение о признании вины Юрия Кормышкина. Окончательное решение по утверждению договоренностей между супругами и прокуратурой примет суд.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бежавший в Россию бывший депутат Одесского горсовета оказался под следствием за госпредательство и поддержку оккупантов. По данным правоохранителей, он не только агитировал за агрессора, но и лично помогал российским войскам во время их наступления на Киев. Используя медиа и соцсети, он распространял кремлевскую пропаганду, оправдывал войну и призывал украинцев сложить оружие. Сейчас он объявлен в розыск.



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Источник: https://sud.ua/uk/news/ukraine/325685-eks-deputat-kormyshkina-priznala-vinu-v-nezakonnom-obogaschenii-i-podpisala-soglashenie-s-prokurorom
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