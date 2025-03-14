Миллионы за свободу: эксдепутат Кормышкина признала вину и договорилась с прокурором

Бывшая народная депутат Ирина Кормышкина официально признала свою вину в незаконном обогащении и подписала соглашение с прокурором. Одним из условий стало перечисление 20 миллионов гривен в госбюджет и миллион гривен на нужды ВСУ. В то же время ее мужчина, также фигурирующий по делу, просит разрешения на выезд за границу, ссылаясь на серьезные травмы. Окончательное решение по этому резонансному делу примет суд.

Эксдепутат Кормышкина. Фото из открытых источников

14 марта состоялось первое судебное заседание по делу экснардепки Ирины Кормышкиной, подозреваемой в незаконном обогащении. Она подписала соглашение с прокурором, согласившись на ряд обязательств, среди которых искреннее раскаяние, перечисление 20 миллионов гривен в госбюджет, миллион гривен в поддержку украинских военных и запрет занимать государственные должности в течение двух лет.

По словам прокурора, соглашения были инициированы стороной защиты еще на этапе досудебного расследования. Кроме того, мужчина Кормышкиной признал вину и обратился с просьбой разрешить ему выезд за границу для лечения. Он заявил, что получил серьезные ранения, взорвавшись на противотанковой мини во время работы в аграрном секторе, что повлекло за собой перелом позвоночника.

Следующее заседание суда состоится в ближайшее время, где будет рассмотрено соглашение о признании вины Юрия Кормышкина. Окончательное решение по утверждению договоренностей между супругами и прокуратурой примет суд.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бежавший в Россию бывший депутат Одесского горсовета оказался под следствием за госпредательство и поддержку оккупантов. По данным правоохранителей, он не только агитировал за агрессора, но и лично помогал российским войскам во время их наступления на Киев. Используя медиа и соцсети, он распространял кремлевскую пропаганду, оправдывал войну и призывал украинцев сложить оружие. Сейчас он объявлен в розыск.